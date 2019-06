Президент США Дональд Трамп на встрече с премьерами Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендрой Моди в японской Осаке вместо традиционного рукопожатия поздоровался с лидерами кулаком.

Как передает РИА Новости, перед началом встречи, которая состоялась на полях саммита G20, Трамп, Абэ и Моди выстроились, чтобы позировать фотографам. Те попросили лидеров пожать друг другу руки. Возникла секундная заминка, связанная с тем, что было непонятно, как три человека должны одновременно жать друг другу руки.

Оригинальный выход нашел американских президент: он сжал правую руку в кулак и протянул его своим коллегам, которые со смехом ответили ему взаимностью.

«Пожать руки… А кто должен пожимать первым?» — с улыбкой спросил Трамп у фотографов.

PM @narendramodi holds trilateral meeting with US President Donald Trump, Japanese PM Shinzo Abe in #Osaka ahead of formal opening of #G20Summit. pic.twitter.com/AHHaA7b6cC

— All India Radio News (@airnewsalerts) 28 июня 2019 г.