Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй использовал лимузин президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который находится в Лондоне с официальным визитом, в качестве укрытия от дождя, передаёт NBC.

«Серьёзная проблема с обеспечением безопасности: кот Ларри с Даунинг-стрит спрятался под лимузином Beast Дональда Трампа и отказывается выходить оттуда», — иронично отметил в своём Twitter репортёр канала Билл Нили.

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK

— Bill Neely (@BillNeelyNBC) 4 июня 2019 г.