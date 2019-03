Непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление Конора Макгрегора об уходе из ММА. Из-за слов действующего чемпиона UFC создаётся ощущение, что решение ирландца его совсем не печалит.

«В джунглях может быть только один король. Только один», — написал он.

There can be only one king in the jungle.

Only ☝ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0

