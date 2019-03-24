В истории мировой журналистики есть несколько классических примеров профессиональных ухищрений. Один из них — американские журналисты, работавшие в еще советской Москве, те самые, которые внимательно смотрели, в каком порядке выстроились партийные бонзы на трибуне мавзолея 1 мая и 7 ноября и пытались сделать из этого выводы, какие страсти и интриги бушуют во всесильном Политбюро ЦК КПСС.

Вот и теперь разворачивается похожий сюжет. По сведениям агентства Bloomberg, администрация президента России рассматривает несколько вариантов, которые позволят Владимиру Путину сохранить власть как можно дольше. Так, предлагается план, схожий со сменой власти в Казахстане — во всяком случае, об этом сообщил политический консультант и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин. Есть и другой вариант: Россия и Беларусь «объединяются в единое государство», а во главе его оказывается уже Путин.

Конечно, можно отмахнуться и заявить, что Bloomberg выдал свою сенсацию на волне реакции на события в Казахстане. Теперь уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остается главным ньюсмейкером на постсоветском пространстве. Слишком уж неожиданно и слишком ювелирно была разыграна в Казахстане политическая комбинация: заявление Нурсултана Абишевича об отставке с поста президента, избрание на этот пост Касым-Жомарта Токаева, а на пост спикера сената Казахстана — Дариги Назарбаевой… Столица страны Астана уже переименована в Нур-Султан. Сам Назарбаев сохраняет за собой посты главы Совета безопасности и партии «Нур-Отан», что, с учетом политического веса и авторитета, позволяет ему по-прежнему оставаться «персоной номер один» в стране. Резких перемен ни во внутренней, ни во внешней политике Казахстана эксперты не планируют, внутренней нестабильности — тоже.

Что же касается России, то президентские полномочия Путина истекают только в 2024 году, так что время еще есть. Как и недавний опыт. Напомним: между первым и вторым президентством Владимира Путина пост главы государства четыре года занимал Дмитрий Медведев, в то время как Путин возглавлял правительство. Кремлю ничего не мешает вновь повторить опыт, пардон, с «президентом-прокладкой». Или, по примеру Саакашвили и Сержа Саргсяна, переиначить конституцию, передав основные полномочия премьеру.

Только вот в последние недели и месяцы на российско-белорусском треке отчетливо «искрило». Еще в конце минувшего года Москва весьма бесцеремонно давала понять Минску: скидки на нефть и газ (а это главный козырь ЕАЭС) Беларусь получит только при условии «углубления интеграции». В Минске «углублять интеграцию» не стали и начали наводить мосты с Западом, отменив для начала ограничения на численность американских дипломатов.

Теперь последовал новый виток скандала. Спровоцировал его новый посол РФ в Беларуси Михаил Бабич, который в интервью РИА «Новости» старательно напоминал о финансовой поддержке Беларуси со стороны РФ, заявлял менторским тоном: «По вопросу о защите суверенитета всем, мне кажется, давно хотелось бы понять, кто посягает на белорусский суверенитет и от кого его хотят защитить? Если это угроза с Запада, по аналогии с известными «цветными» революциями и государственными переворотами, то Российская Федерация как союзник, если поступит такая просьба, будет вместе с Белоруссией отстаивать этот суверенитет всеми доступными средствами. Если это намеки на Россию, то это совсем не по-партнерски». А потом посоветовал властям Беларуси поскорее определяться с форматом интеграции, от которого непосредственно будут зависеть и цены на газ и нефть, и возможная компенсация налогового маневра.

Сначала на реплики посла ответил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Отметив, что отношения двух государств куда более глубокие и всеобъемлющие, чем искусственный набор цифр, которыми оперирует посол, Глаз продолжил: «Но это его право — определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера». А затем подвел итог: «На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством». Намек слишком прозрачный: Бабич успел поработать полпредом президента РФ в одном из федеральных округов, а вот на дипломатической работе не был. В Москве обиделись. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин проворчал: «Мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске».

Затем последовал новый демарш. В честь пятой годовщины аннексии Крыма Бабич собрал в Минске пресс-конференцию, однако ведущие СМИ Беларуси ее проигнорировали. Прежде всего, в Минске отчетливо дистанцируются от российской аннексии Крыма. И конечно же, реагируют на далеко не дипломатичные заявления посла РФ. Все это очень похоже на реализацию «белорусского сценария», на который и указывает агентство Bloomberg.

Но точно так же не исключено, что Беларуси предназначена еще и роль этакого «нового Крыма». Который в нынешней ситуации может ой как понадобиться Путину.

Поясним. Рассказанный Bloomberg сценарий можно назвать не только «белорусским», но и «сербским». Схожий маневр в свое время проделал «балканский мясник» Слободан Милошевич. Он, напомним, с 1989 по 1997 год занимал пост президента Сербии, а затем перебрался в кресло президента Союзной Республики Югославия, куда к этому моменту входили только Сербия и Черногория. Правда, уже в 2000 году диктатура Милошевича была сметена взрывом народного возмущения, сам он был арестован, предстал перед Гаагским трибуналом по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности и умер в тюремной камере, не дождавшись приговора. Словом, не самый вдохновляющий пример. Тем более что маневры с пересадками из одного кресла в другое Слободана Милошевича не спасли ни от народного гнева, ни от Гааги. В переводе: если даже в Кремле и изобретут соответствующий сценарий и даже впишут его в правовые рамки, без должной поддержки общественного мнения такой маневр вряд ли удастся.

А вот с этим самым общественным мнением у Путина не все так гладко, как хотелось бы. Да, пять лет назад президент РФ буквально купался в народной любви и высоких рейтингах. Высокие цены на нефть и экспорт газа позволяли финансировать и пенсии, и домик для уточки в пруду на собственной усадьбе, и еще что-то перепадало Ролдугину с Ротенбергами. Но теперь…денег в казне не хватает. Настолько, что приходится повышать пенсионный возраст, сокращать социальные программы и идти на прочие непопулярные меры. Пугающими темпами растет бедность. Все это — вполне прогнозируемый результат непомерного роста военных расходов и санкций, то есть ответа мирового сообщества на захват Крыма. И вот эта волна социального недовольства уже принимает опасные для нынешней власти масштабы. Социальный взрыв — это не движение интеллигентных «белоленточников», а тот самый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». И что делать? Быстро насытить казну и выстроить эффективную экономику не получится. Тем более что в этом случае придется потеснить и обидеть своих друзей еще по секции самбо и кооперативу «Озеро». Добиться отмены санкций и снизить военные расходы? Путин, сделав ставку на образ «собирателя земель» и «крутого мачо», теперь оказался его заложником. Отказаться от Крыма, вывести «ихтамнетов» с Донбасса он не может. А значит, не исключено, что в Москве попытаются реализовать сценарий этакого «нового Крыма». Беларусь — «адрес» вполне логичный. Но не единственный. По информации IdelReal, подразделения радио «Свобода», работающего на языках российского Поволжья, 17 марта в Казани прошел митинг «За территориальную целостность России, социальную справедливость и новый курс». И один из его участников, председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов, заявил, что часть территорий вокруг России принадлежит русскому населению и их необходимо «сохранить». А потом завел речь о «русском Казахстане». И это тоже вполне вероятный адрес «нового Крыма».

Попытки объявить север Казахстана «русским Семиречьем» и новоявленной «Южной Сибирью» предпринимаются еще с середины девяностых (пусть даже в реальности Россия отторгла север Казахстана в лице той же Оренбургской области). Более того, Москва уже давно выражала недовольство и переходом Казахстана на латиницу, и открытием каспийских портов для американских военных перевозок. Наконец, смена власти, даже в нынешнем нынешнем «управляемом варианте», вполне может создать у РФ иллюзию, будто бы Казахстан — это «мягкая мишень».

Только вот точно такой же «мягкой мишенью» в РФ в свое время сочли Украину. И уж точно не ждали того комплекса проблем, с которым столкнулись сегодня. Так что «новый Крым для старого Путина», вполне возможно, окажется фатальным сценарием для самой РФ.

Нурани, обозреватель

Minval.az