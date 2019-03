Власти Калифорнии официально объявили о том, что в штате спустя 376 недель закончилась засуха. Об этом 15 марта сообщает Rtvi.

Засуха в штате началась в декабре 2011 года. Таким образом она продолжалась больше семи лет.

Избавиться от засухи помог в том числе тот факт, что метеорологическая зима в Калифорнии в этот раз была самой дождливой с 1895 года.

For the first time since Dec. 20, 2011, California is free of #drought. The state had experienced some form of drought for 376 consecutive weeks. pic.twitter.com/P4lKplUDQQ

— Drought Center (@DroughtCenter) 14 марта 2019 г.