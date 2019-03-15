Власти Калифорнии официально объявили о том, что в штате спустя 376 недель закончилась засуха. Об этом 15 марта сообщает Rtvi.

Засуха в штате началась в декабре 2011 года. Таким образом она продолжалась больше семи лет.

Избавиться от засухи помог в том числе тот факт, что метеорологическая зима в Калифорнии в этот раз была самой дождливой с 1895 года.

For the first time since Dec. 20, 2011, California is free of #drought. The state had experienced some form of drought for 376 consecutive weeks. pic.twitter.com/P4lKplUDQQ — Drought Center (@DroughtCenter) 14 марта 2019 г.

Кроме того, в два раза увеличился снежный покров горного хребта Сьерра-Невада, который является одним из главных источников воды штата. Это произошло из-за аномально холодного февраля на юге Калифорнии, который не дал растаять снегу.

Тем не менее, предупреждают эксперты, засуха может вернуться, как это уже случалась несколько раз до этого. Специалисты еженедельно обновляют карту с соответствующими данными.

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