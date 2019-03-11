На границе Азербайджана и ИРИ — новый трагический инцидент. Группа неизвестных попыталась незаконно перейти границу и «просочиться» в Азербайджан, вступила в перестрелку с пограничниками. Один из пограничников — Сахават Мамедов — погиб, его коллега Видади Джабраилов ранен в руку. Нарушители предпочли вернуться в Иран. Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица прибыли на место происшествия. Ведется расследование.

Подобные инциденты на границе, к сожалению, случаются. Но на сей раз, во-первых, все произошло близ села Бала Бахманли Физулинского района, то есть вблизи линии фронта. А во-вторых, на фоне весьма неоднозначного развития отношений Азербайджана и ИРИ.

Нет, внешне вроде бы все нормально. Успешно реализуется проект транспортного коридора «Север-Юг». Делегация Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым приняла участие в открытии железной дороги Казвин-Решт, затем ее членов принял президент ИРИ Хасан Роухани. Потом в ИРИ отправился глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Но вот в чем дело. Все эти реверансы и визиты последовали после нешуточного скандала после «селфи» Пашиняна на встрече с армянской общиной ИРИ и плаката «Карабах —это Армения, и точка!», на фоне которого снимался премьер-министр Армении. Иранский Азербайджан охватили бурные протесты, иранские дипломаты выступали с неуклюжими и неубедительными заявлениями в стиле «да, там был какой-то плакатик, но он был написан по-армянски, а у нас во время визита премьер-министра Армении в Иран под рукой не оказалось переводчика с этого языка». Нынешняя серия визитов как бы давала возможность спасти ситуацию, но и тут иранская сторона умудрилась отличиться, назвав в англоязычной официальной хронике главу МИД Азербайджана «послом». Потом, правда, исправились. Можно, конечно, подумать, что это допустили «ляпсус» хроникеры, но в Иране слишком любят многозначительные жесты, чтобы здесь можно было поверить в случайность. Особенно если совсем недавно тот же Роухани называл Азербайджан «потерянными иранскими землями». Тем более изрядную пищу для размышлений дает нынешний уровень отношений Тегерана и Еревана.

Наконец, еще в середине нулевых многие эксперты отмечали: попытки контрабанды через границу Азербайджана и ИРИ принимают такой размах, что это даже теоретически не может происходить без попустительства властей ИРИ. Иран — это не Сомали и не Ливия.

И вот все эти обстоятельства уже заставляют озвучить весьма неприятный для кого-то вопрос: так чего же хотят в Иране? Игра, которую затеял Тегеран на азербайджанском треке, не сказать чтобы настолько тонкая, чтобы в Баку не поинтересовались: на добрососедство или на конфронтацию с Азербайджаном нацелились в Тегеране?

И да, вопрос этот явно «на повестке дня» не только в Азербайджане. Достаточно вспомнить недавний визит в регион советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, чтобы понять: на фоне роста общей напряженности вокруг ИРИ и внимания мирового сообщества к Азербайджану тегеранская «двойная игра» вряд ли останется без внимания, и «ответные ходы» здесь могут сделать не только со стороны Баку. Если Иран никак не в силах примирится с независимостью Азербайджана, это не значит, что так же думают и в остальном мире.

А тут уже возможны самые неожиданные варианты, от активной поддержки национального движения в Южном Азербайджане до радикальных шагов на карабахском направлении. Во всяком случае, многие эксперты уже не исключают, что и опасная политика Тегерана, и его дружба с Арменией, где Болтону не удалось договориться по границе и где срывают переговорные инициативы по Карабаху, могут привести к тому, что в повестку дня вернется «вопрос Зангезура», того самого, который был передан Армении уже после оккупации Южного Кавказа XI Красной Армией. Причем это касается не только и не столько Азербайджана, сколько США, для которых этот вариант несет в себе немало преференций, начиная от возможности отрезать Армению, форпост России с действующей АЭС, от Ирана, и заканчивая возможностью «завести» Азербайджан в НАТО, не дожидаясь, пока в этот альянс вступит Грузия, где 20% территории оккупирует уже не Армения, а Россия. План этот может, конечно, показаться слишком фантастичным, но еще недавно мало кто верил в распад СССР, реализацию «Контракта века» и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Так что на Южном Кавказе не только могут рушиться самые, казалось, «верные», но и сбываться — самые фантастические прогнозы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az