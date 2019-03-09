Текущая политика время от времени устраивает различным международным организациям этакую «проверку на состоятельность и дееспособность». И необязательно, чтобы это была мировая война. Для Евросоюза нешуточной «проверкой» оказался миграционный кризис, когда в течение нескольких лет европейцы со всей огромной бюрократической машиной никак не могли разобраться, кто должен оплачивать все расходы на центры временного содержания беженцев — Германия, куда все стремятся, или Италия, куда они прибывают?

А для ОДКБ таким экзаменом может оказаться вопрос назначения нового генсека. На днях этот вопрос вновь стал темой топ-новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями назвал сотрудничество в рамках ОДКБ «важнейшим направлением», но в то же время отметил, что «в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос — назначение генерального секретаря». Как сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, президент Александр Лукашенко дал поручения правительству касательно скорейшего назначения генерального секретаря ОДКБ.

Интерес Минска понятен. Проблема с назначением генсека возникла после ереванской судебной атаки на действующего на тот момент главы этой организации — Юрия Хачатурова. Согласно принципу ротации, следующей после Армении своего представителя на пост генсека назначает Беларусь. Кандидатуру в Минске уже определили — госсекретарь Совбеза Станислав Зась. Но в Армении категорически против. Во-первых, здесь рассчитывают сохранить пост генсека за собой. А во-вторых, как уверены в Ереване, Зась играл важную роль в заключении оружейных контрактов Минска и Баку. В результате вопрос с назначением генсека ОДКБ «завис» с осени. Зась, напомним, уже посетил все столицы стран-членов ОДКБ, за исключением Еревана, и заручился согласием. Однако в Армении не сдаются.

Только вот здесь есть тонкость. Устав ОДКБ предусматривает возможность принять решение в ограниченном составе, то есть попросту «обойти» Армению, о чем на днях напомнил Зась. Но тут в дискуссию вступил министр обороны Армении Давид Тоноян, по словам которого, «устав не допускает такой возможности. Назначение генсека ОДКБ – это не какое-то оперативно-тактическое решение. Речь идет о назначении генсека военно-политического блока. Как можно решить этот вопрос без участия одного из членов?»

Эксперты, однако, уверены: на самом деле возможность обойти Армению по уставу существует. Другой вопрос, что создавать подобный прецедент, судя по всему, не желает Россия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в феврале, «ни в Кремле, ни среди членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума руководства в ОДКБ нет». Есть, конечно, версия, что в РФ просто не желают взвинчивать напряженность на армянском треке. Только вот слишком многие косвенные признаки указывают на другое: судя по всему, вопрос с назначением генсека Москва активно использует для давления на Беларусь. Где заупрямившаяся Армения выступает в роли послушного инструмента.

Напомним: «похолодание» между Москвой и Минском началось со споров о российском «налоговом маневре» в вопросе цен на нефть, который «наказал» Беларусь на очень ощутимую сумму. В Минске возмутились, в Кремле в ответ дали понять, что снижение цен на нефть Беларусь получит только после «углубления интеграции».

И вот теперь в развитии этой дискуссии появились новые оттенки. В Минске как бы не отказываются от интеграционных проектов с Москвой, но явно расширяют сотрудничество с Западом. Накануне Минск снял ограничения на численность американских дипломатов в Беларуси. Теперь же президент страны Лукашенко заявил на совещании с высшим руководством, что Беларуси необходимо налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО. По его словам, три соседних с Беларусью государства состоят в НАТО, а Украина «страстно, яростно стремится туда». «Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия», — подчеркнул президент, добавив, что ни Беларуси, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны. Подчеркнем: если раньше о том, что Беларусь наводит мосты с НАТО, сообщали в основном информационные порталы со ссылкой на неназванные источники, то теперь об этом заявляет президент Беларуси. И еще добавляет, что Россия, не пуская продукцию его страны на свой рынок, толкает Беларусь в объятия Запада. «Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает какую-то аллергию и иногда истерику у нашего главного партнера – Российской Федерации. Вопрос, чего вы в истерике? Нашу продукцию на рынок не пускает, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?» — цитируют Александра Григорьевича белорусские СМИ.

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. Многие эксперты расценивают нынешнюю перепалку между Москвой и Минском как весьма красноречивую информацию к размышлению, можно ли в принципе выстроить нормальные отношения с такой страной, как Россия, которая видит на границах или вассалов, или врагов, и где высшее политическое руководство грезит восстановлением СССР. Казалось бы, на общем фоне вопрос с генсеком ОДКБ — не самый важный, но эффект «перышка, которое ломает хребет верблюду», тоже никто не отменял. И самое главное, если Россия вместо того, чтобы договариваться с Беларусью, будет исключительно на нее давить, в том числе руки и от имени Армении, риск потерять своего единственного союзника на западном направлении резко возрастает.

И вот тут уже последствия для Москвы будут весьма болезненными. В таком случае солдаты НАТО появятся уже под Смоленском, и это не «фигура речи». Реальностью становится «балтийско-черноморский пояс», о котором говорили еще в начале девяностых. И самое главное, все происходит как раз в то время, когда резко возрастает политическая напряженность на Балтийском море, где российская военная авиация рапортуя о перехвате американского самолета-разведчика, а в нейтральной Швеции, где власти заявляют об аресте российского шпиона, все больше сторонников отказа от нейтралитета и вступления в НАТО. Это все, конечно, прогноз на будущее, только вот «завтра» имеет неприятную особенность наступать сегодня.

Нурани, обозреватель

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