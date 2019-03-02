Решение Пакистана отпустить на свободу индийского военного летчика Абхинандана Вартхамана, чей самолет был сбит в ходе воздушного боя между ВВС двух стран, заслуживает одобрения.

Об этом в субботу, выступая на митинге в Трабзоне, заявил президент Турции.

«На следующий день после кризиса со сбитым самолетом я провел переговоры с президентом Арифом Алви и премьером Имраном Ханом. Мы сказали о своей готовности сделать все от нас зависящее для того, чтобы помочь в урегулировании ситуации. Решение наших пакистанских братьев освободить индийского летчика достойно одобрения. Мы надеемся, что наши индийские друзья на такой позитивный шаг ответят аналогичным образом. Никому не пойдет на пользу рост напряженности в отношениях двух стран и дальнейшее разжигание конфликта», — сказал турецкий лидер.

Командир звена ВВС Индии Абхинандан Вартхаман был сбит 27 февраля во время первого массового воздушного боя между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года. Нью-Дели сообщает, что Вартхаман, управлявший истребителем МиГ-21, сбил один пакистанский F-16, однако его МиГ-21 был поражен ракетой, запущенной с другого пакистанского истребителя. Летчик катапультировался и приземлился на пакистанской стороне, где был взят в плен, сообщает ТАСС.

Индийский летчик вернулся в Индию через единственный действующий между странами наземный переход «Вага» 1 марта.

Minval.az