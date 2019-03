Власти Пакистана передали Индии военного пилота Абхинандана Вартхамана, истребитель которого был сбит в ходе конфликта 27 февраля, сообщает Медуза.

В Пакистане назвали это жестом доброй воли.

Воздушный бой между ВВС Пакистана и Индии, в ходе которого был захвачен Вартхаман, произошел после того, как Индия нанесла авиаудар по лагерю боевиков в соседней стране. Пакистан утверждает, что сбил два индийских самолета. Индия говорит, что сбила пакистанский истребитель.

The moment Indian fighter pilot Abhinandan Varthaman crosses Pakistan border, following his release two days after his jet was shot down over Pakistan-administered Kashmir https://t.co/2JUwGMq3Qu pic.twitter.com/nEJqfnpRTy

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 1 марта 2019 г.