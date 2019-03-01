Индийский тележурналист Аджай Джандьял опубликовал в Twitterвидео, на котором, по его утверждению, запечатлен фрагмент воздушного боя между истребителями ВВС Индии и Пакистана 27 февраля в небе над Кашмиром.

На кадрах видны белые следы в небе, а также некий летчик, спускающийся на парашюте.

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Now its time when pakistan should admit and share details of its Wing Commander Shahzad-Ud-Din of No 19 Squadron (Sherdils), pilot of the F-16 who was killed in @IAF_MCC action in Nowshera sector LoC#Surgical_Strike_2 pic.twitter.com/FXMGyuBk5m — Ajay Jandyal (@ajayjandyal) 28 февраля 2019 г.

Еще одно видео опубликовал телеканал Samaa TV, на котором запечатлен момент атаки пакистанских военных на самолет ВВС Индии. На кадрах видно, как охваченный огнем истребитель падает на землю.

Подробности воздушного боя между ВВС Индии и Пакистана над Кашмиром 28 февраля опубликовал индийский телеканал NDTV. По его информации, индийская сторона задействовала восемь истребителей, включая четыре Су-30МКИ и два МиГ-21, пакистанская — 24 самолета, в том числе восемь F-16. Сообщалось, что один из F-16 был уничтожен ракетой, выпущенной МиГ-21, который в тот же момент был атакован и сбит. Нью-Дели официально признал потерю одного такого самолета, в Исламабаде опровергают утверждения о гибели своего F-16, заявляя, что в день боя эти истребители не поднимались в воздух.

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