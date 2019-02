Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс рассказал, какие сериалы больше всего любит смотреть вместе с семьей.

Гейтс на портале Reddit в разделе Ask Me Anything написал, что они с женой и сыном любят сериалы «Это мы» и «Американцы», а также «Кремниевую долину» и «Миллион мелочей».

Также Гейтс упомянул сериалы «Обмани меня» и «Черное зеркало».

