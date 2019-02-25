В Тегеране объявляют Азербайджан «потерянными иранскими землями»

Эпитетом «дипломатия «Большой дубинки»» советские, и не только советские, пропагандисты любили «награждать» США. В реальности, однако, эту самую «политику «большой дубинки»» проводит сегодня Иран. Где наличествуют и угрожающие военные маневры, и «накачка» страны оружием, и самое главное, неприкрытые угрозы устроить масштабную корректировку границ. Где обещания «стереть Израиль с карты мира» — пример известный, но не единственный.

По сообщениям ряда СМИ, в Ормузском проливе стартовали масштабные учения иранских ВМС — «Велаят-97». По словам командующего военно-морскими силами армии Ирана Хоссейна Ханзади, площадь проведения маневров, которые пройдут в районе Ормузского пролива, в прибрежной полосе Мекран, Оманском заливе, а также части Индийского океана, составит два миллиона квадратных километров.

Принято считать, что эти военные игры Ирана имеют к Азербайджану весьма опосредованное отношение. Происходит все достаточно далеко от границ нашей страны, на южном побережье Ирана, где Тегеран регулярно отрабатывает сценарий «перекрытия» Ормузского пролива — через него идет на экспорт большая часть нефти арабских монархий Персидского залива, с которыми у ИРИ весьма напряженные отношения. К тому же удар по арабскому нефтеэкспорту здесь трактуют и как «ответ» на западные санкции: в этом случае, полагают в ИРИ, цены на нефть взлетят в небеса, что очень больно ударит по экономике США и их союзников.

Только вот на деле «война нервов» в Ормузском проливе — это программа-минимум. А в качестве «программы-максимум» в Иране рассматривают захват чужих территорий. Причем эти агрессивные планы касаются не только стран Персидского залива, прежде всего Бахрейна — в рамках той же стратегии Иран строит планы аннексии Азербайджана. Причем соответствующий «месседж» направил миру не кто иной, как президент ИРИ Хасан Роухани.

Накануне Иран отметил 40-летнюю годовщину антишахской революции. Согласно политическим традициям ИРИ, по такому случаю провели многолюдный митинг, перед участниками которого выступил президент Ирана Хасан Роухани. Порассуждав о том, что «наш путь такой же, каким мы начали его 40 лет назад, и он продолжится. Наш лозунг такой же, что и 40 лет назад, мы не сдаемся перед гегемонией (западных государств — прим. ред)», Роухани устроил этакий экскурс в историю Ирана. Он перечислил вторжения империй в Иран, оккупацию, раздробленность…а затем перешел к «отделению иранских территорий» в период правления шахских династий Каджаров и Пехлеви. Как бы имел в виду, что «исламская революция не дала Ирану продолжать этот упадок и подарила стране независимость, власть и суверенитет». Но в числе прочего президент ИРИ заявил: «За семь лет до исламской революции, в период правления шаха Пехлеви значимая часть территории на юге страны, признанная 14-й провинцией страны (Бахрейн) была упущена. За десятилетия в результате политики, проводимой Каджарами и Пехлеви, две трети Ирана были отделены от страны». По его версии, «наш народ хорошо знает, что за последние 205 лет во время правления предателей — шахов Каджаров была отделена от страны большая часть земель Ирана, расположенных на севере страны и на Кавказе. 191 год назад от матери-Родины оторвали еще один кусок на севере Ирана». Нетрудно догадаться, что речь идет об Азербайджане: 191 год назад был заключен Туркманчайский договор, 205 лет назад — Гюлистанский.

Об обстоятельствах заключения этих договоров можно спорить до бесконечности. В архивах МИД России сохранилась переписка между российским и персидским царскими дворами, где российские дипломаты убедительно доказывают: «присоединенные» к Российской империи, то есть завоеванные ею, азербайджанские ханства на тот момент были независимыми государствами, а не частью Ирана. Что уже позволяет многим историкам проводить параллели между Гюлистанским и Туркманчайским договорами, с одной стороны, и пактом Риббентропа-Молотова, с другой — в обоих случаях Москва делила еще с кем-то завоеванные земли «третьих стран». Эту дискуссию, конечно, логично оставить историкам.

Но о Гюлистанском и Туркманчайском договорах в стиле «вот как мы потеряли наши земли» заговорили в Тегеране сейчас, а не по горячим следам их подписания. И сделал это не историк, не политолог, не журналист «Кайхан» или даже «Джумхурийе силами», а президент Ирана. И не в тайной депеше, перехваченной хакерами, а вполне публично, на многолюдном митинге.

Можно изобрести удобоваримую успокоительную версию, что, дескать, Роухани говорил об истории своей страны, да еще во внутриполитическом «разрезе», в то время как в Иране заявляют о себе националисты и «роялисты», то есть сторонники реставрации монархии. Но Иран давно известен своей любовью к «прозрачным намекам» и «завуалированным посланиям». Так что надо обладать клинической степенью наивности, чтобы поверить, будто бы Роухани заговорил о «потерянных землях Ирана» ну абсолютно без задней мысли. И самое главное, одним только двусмысленным заявлением Роухани дело не исчерпывается. Напомним в который уже раз: попытки обозначить свои «права» на Азербайджан в Иране, и шахском, и «исламско-республиканском», предпринимают постоянно. В 1919 году на Версальской мирной конференции делегация ИРИ выступила с такими требованиями, что их сочли «настораживающими» даже представители советской России. На карте мира к этому моменту существовала независимая Азербайджанская Демократическая республика, в России ее считали своей «потерянной территорией» (что и продемонстрировали 28 апреля 1920 года) и «уступать» Ирану не собирались. В 1940 году, когда в Европе уже бушевала вторая мировая война, Иран тоже решил «ухватить кусок» чужой территории. ВНаркоминдел СССР по решению меджлиса (парламента) Ирана была направлена карта «Новое административно- территориальное деление государства Иран» с показательным примечанием: «Границы Ирана, за исключением границы с Турцией, не являются официальными». А когда аккредитацию в Баку получал новый иранский консул, в ноте иранского посольства номер 643 от 17 мая 1940 года Азербайджанская ССР именовалась «Кавказским Азербайджаном», а в персидском тексте документов, направленных в НКИД, генконсул подписался как «Генеральный Консул Шахиншаха в Кавказском Азербайджане».

После распада СССР, располагая в Баку собственным консульством, Иран так долго не решался признать независимость нашей страны, что полновесное посольство ИРИ в Азербайджане открылось третьим —после дипмиссий Турции и Франции. Иранские дипломаты даже в официальных пресс-релизах старательно избегают формулировки «Посольство ИРИ в Азербайджанской Республике», предпочитая изобретать эвфемизмы вроде»Посольство ИРИ — Баку». В 2006 году был сделан следующий шаг: газета «Джумхурийе ислами», играющая в Иране ту же роль, что и «Правда» в СССР, позволила себе именовать Азербайджанскую Республику «северным Ираном». В 2012 году притязания на азербайджанские земли, точнее, демонстративное непризнание Азербайджана независимым государством, Иран поднял на следующий уровень. Тогда в Иране были арестованы молодые азербайджанские литераторы Фарид Гусейн и Шахрияр Тагизаде. Соблюдать предписанную на этот случай международным правом процедуру, то есть извещение консульских служб, доступ сотрудников этих самых служб к своим гражданам и т.д. — в отношении граждан Азербайджана в Тегеране не сочли необходимым. И еще неофициально намекали: литераторов отпустят, если Баку обратится к Ирану с соответствующим «хаишнаме», то есть просьбой. Как подчеркивали в МИД Азербайджана, такой документ в современной международной дипломатии не предусмотрен вообще. Но, добавим от себя, мог бы завтра расцениваться Тегераном как «доказательство» своих особых прав на Азербайджан. Теперь эта кампания распространилась еще выше: президент ИРИ Хасан Роухани назвал Азербайджан «потерянными иранскими землями».

А это уже заставляет рассматривать «под другим углом» и поддержку Ираном радикального подполья в Азербайджане, и нежную дружбу Тегерана с Ереваном (на днях в ИРИ собирается премьер-министр Армении Никол Пашинян). И самое главное, из всех этих поползновений иранской «муллократии» выводы делать нужно уже нам. Особенно на фоне нынешнего роста напряженности вокруг ИРИ. В Азербайджане по традиции дистанцируются от участия в антииранских акциях и заявляют, что не позволят превратить свою страну в плацдарм действий против ИРИ. Только вот межгосударственное сотрудничество — это, знаете ли, улица с двусторонним движением. И если в Иране на фоне азербайджанского миролюбия позволяют себе «поднимать уровень» своих претензий на Азербайджан, выводы из этого, без сомнения, будут сделаны. Даже если их и не обозначат вслух.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az