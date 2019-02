Иранские военные сообщили об успешном перехвате управления над американским военным беспилотником MQ-9 Reaper. Разведывательный БПЛА даже удалось посадить, однако произошло это уже на территории Ирака. Кроме того, при посадке беспилотник перевернулся.

Чтобы БПЛА не достался в руки иностранным военным, командование ВВС США приняло решение уничтожить беспилотник, но уже другим MQ-9. Перехватить управление над ними иранцам уже не удалось, однако удалось получить доступ к видео с обоих аппаратов.

This part of the video released by #IRGC shows how they used 1L222 Avtobaza-M ELINT system to force a #USAF‘s MQ-9 combat drone crash land in #Iraq during Op. #InherentResolve. #USAF then used another MQ-9 to bomb the crash landed one, again #IRGC monitored its sensor footages. pic.twitter.com/rq54932ML6

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 21 февраля 2019 г.