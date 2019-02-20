Летчику из Австралии поручили проверить новый двигатель самолета. На протяжении двух часов ему нужно было летать с постоянной скоростью.

От скуки пилот «нарисовал» два пениса и фразу «Iʼm bored» («Мне скучно»), растянувшиеся вдоль побережья. Их можно было увидеть на экранах радаров и в специальных приложениях, отслеживающих маршруты самолетов.

Minval.az