Летчику из Австралии поручили проверить новый двигатель самолета. На протяжении двух часов ему нужно было летать с постоянной скоростью.

От скуки пилот «нарисовал» два пениса и фразу «Iʼm bored» («Мне скучно»), растянувшиеся вдоль побережья. Их можно было увидеть на экранах радаров и в специальных приложениях, отслеживающих маршруты самолетов.

An Adelaide pilot has caused a stir for a cheeky flight over the Mid North. His creative flight, path which was captured on radars, spelled out the words «I’m bored.» https://t.co/tc5OUTfUo4 #7News pic.twitter.com/5sg4WJg5v3

— 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 20 февраля 2019 г.