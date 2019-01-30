Что обещает региону посредническая миссия США?

29 января вечером советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву — об этом утром 30 января сообщила пресс-служба президента. Как уточняется, «в ходе беседы был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе энергетическая безопасность, сотрудничество в области безопасности и переговорный процесс, связанный с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом». Сам Болтон, в свою очередь, указал в «Твиттере»: «Сегодня (29 января — Minval.az) я разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым. Мы обсудили ряд общих интересов, включая энергетическую безопасность, сотрудничество в области безопасности, поддержку США мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Намеренно оставим за скобками, что, очертив приоритеты сотрудничества США и Азербайджана: энергетическая безопасность, общая безопасность, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, — Болтон, к разочарованию многих, о демократии, гражданском обществе и правах человека не упомянул вообще. Важно другое. Напомним: несколько дней назад, сразу же после встречи президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Джон Болтон звонил и премьер-министру Армении. Но тогда в Ереване уверяли: Карабах, дескать, не обсуждался. И вот теперь Болтон звонит уже президенту Азербайджана, и здесь и в Баку, и в Вашингтоне уже официально подтверждают: говорили о Карабахе. А это еще один весомый аргумент в пользу того, что «план Болтона» по карабахскому урегулированию не просто существует, а активно «продвигается» со стороны Вашингтона. Если, конечно, кому-то для таких выводов было недостаточно «карабахских» заявлений американских дипломатов накануне визита Болтона на Южный Кавказ, и слов самого Болтона, что в США ждут от Пашиняна по завершении выборов «решительных шагов» в урегулировании, и самое главное, нервной реакции России на то, что Болтон обозначил интерес США к Карабаху.

Повод нервничать у Москвы действительно есть. До последнего времени «по умолчанию» считалось, что инициировать собственные посреднические миссии по карабахскому урегулированию может только Россия. В 2011 году Москва сделала весьма громкую заявку на такую миссию. Дошло до того, что Андрей Келин, на тот момент директор Четвёртого департамента стран СНГ МИД России, громогласно заявил журналистам: «Россия вернулась на Кавказ», и добавил, что здесь «без нее ничего не будет — ни войны, ни мира». Оставим в стороне вопросы, проговорился ли господин Келин насчет того, что региональные конфликты на Кавказе раздувает и поддерживает «в рабочем состоянии» именно Москва. Важно другое: та российская миссия закончилась, напомним еще раз, громким и оглушительным провалом. Очередная встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна проходила в июне 2011 года Казани, на фоне праздника Сабантуй и скачек на приз президента России. Только вот на столе переговоров оказался не тот документ, который президенты согласовывали на предыдущих встречах, а новый и куда более выгодный Армении. Президент Азербайджана встречу прервал и на скачки тоже не остался.

Теперь же за дело взялись США, и взялись весьма активно. Понятно, что детали этого плана не раскрываются. Но тем не менее многие косвенные признаки указывают: «план Болтона» дает нашей стране серьезные основания для оптимизма. Строго говоря, об этом свидетельствовали еще нашумевшие заявления американских дипломатов накануне визита Болтона в регион, особенно если сравнить их с тем, что говорили, вернее, чего не говорили дипломаты российские. Напомним: представители Вашингтона говорили и об уважении территориальной целостности Азербайджана, и о необходимости вывода армянских войск из захваченных азербайджанских земель, и о выполнении резолюций СБ ООН по Карабаху, в то время как их российские коллеги ограничивались только беззубыми пожеланиями в стиле «мы выступаем за мирное урегулирование конфликта».

Примечательно и другое. Телефонный разговор Алиева и Болтона состоялся как раз накануне намеченного на 20 февраля пятого заседания Консультативного совета «Южного газового коридора». Для участия в нем Азербайджан посетит заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим вопросам Сандра Оудкирк. Справедливости ради, США всегда уделяли внимание и оказывали поддержку азербайджанским нефтегазовым проектам. Но теперь эта поддержка выходит на куда более высокий уровень, чем прежде. И эта поддержка имеет отчетливое политическое «прочтение». Россия активно использует свои поставки газа в Европу и как средство давления, и как инструмент подкупа (Герхард Шредер — пример яркий, но не единственный). До недавнего времени такое положение дел по сути никого не волновало, более того, на фоне воспоминаний об «энергетическом кризисе» семидесятых углеводороды из СССР, а позже из России воспринимались как хорошая альтернатива арабским энергоносителям. Сегодня ситуация принципиально иная, Вашингтон активно противодействует России на газовом рынке Европы. Азербайджанскому проекту «Южного газового коридора» придается здесь большая важность — достаточно вспомнить переговоры президента США и премьер-министра Италии. А это уже открывает перед Баку возможности обсуждать с США те же энергетические проекты в плотной «увязке» не только с энергетической безопасностью Европы, но и с вопросами собственной безопасности. Где на первом месте Карабах. И да, такое обстоятельство: США тоже вряд ли в восторге от «тлеющего» конфликта вблизи столь важных нефте- и газопроводов. Тем более что Вашингтон вряд ли недооценивает потенциальный риск возобновления боевых действий в Карабахе. Во всяком случае, директор национальной разведки США Дэниел Коутс, отвечая на вопросы конгрессменов, заявил: «Напряженность между Арменией и Азербайджаном остается потенциальным источником крупномасштабного военного конфликта, который может втянуть Россию (в него)». Все это заставляет США торопиться и действовать более напористо. И да, еще одно обстоятельство. В отличие от РФ, где еще мыслят категориями первой мировой и соглашения Сайкса-Пико, в Вашингтоне в принципе не любят силовой перекройки границ, особенно после Крыма и в пользу российских форпостов. Исключение составляет разве что Косово, но тут лучше не забывать, что первой именно Сербия начала рвать на куски территории Хорватии и Боснии и Герцеговины от имени местных сепаратистов. Так что у Азербайджана есть все основания для оптимизма в связи с реализацией в регионе «плана Болтона».

Другой вопрос, как на эти новые «подвижки» в Карабахе отреагируют не только в Москве, но и в Ереване. В армянском обществе и так растет беспокойство по поводу того, что на переговорах обсуждается отнюдь не то, что обещали на «карабахских» митингах в конце восьмидесятых, и это беспокойство умело подогревается со стороны России.

Только вот здесь лучше держать в голове то, о чем предупреждал еще Левон Тер-Петросян: альтернативой переговорам, где предлагается «невыгодный» вариант, является война. И вот в этой войне расклад сил уже не тот, как это было в начале девяностых. И да, Джон Болтон в ходе визита в регион говорил и о возможных поставках оружия. Армянские лоббисты в США ни на секунду не сомневались, что купит его именно Азербайджан. Где, кстати, уже появились на вооружении американские вертолеты BELL.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az