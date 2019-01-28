Поведение чиновников «Грузинской мечты» ставит под угрозу отношения Грузии с Азербайджаном и ее коренные интересы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь напомнил о себе на грузинском политическом поле. Бывший глава государства в эфире телеканала Rustavi 2 заявил, что хочет вернуться в страну, когда ему обеспечат свободное передвижение, и сменить там власть. «Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путём», — отметил Михаил Николозович и сравнил власти Грузии с сумасшедшими и заявил, что их необходимо «нейтрализовать без трагедии, насилия и жертв». Власти Грузии по крайней мере пока на это заявление Саакашвили не отреагировали. Только вот в правительстве «Грузинской мечты» не могут не замечать: популярность «мечтателей» и так оставляет желать лучшего. К тому же заявление Саакашвили прозвучало на фоне громкого скандала вокруг появившегося в Ахалкалаки бюста соучастника геноцида азербайджанцев в Ходжалы Михаила Авагяна.

Есть такое правило: самая опасная вещь в политике — это не принятые вовремя решения. Потому как потом разбираться с последствиями этого «непринятия решений» бывает ой как непросто. Появившийся в грузинском Ахалкалаки бюст Авагяна — из этой серии.

В своем репортаже, посвященном разгорающемуся скандалу, государственный Первый канал (Общественное ТВ), констатирует: только Москве на руку дипломатическое противостояние Баку и Тбилиси, начавшееся из-за установки скандального памятника. По мнению респондентов канала, «Россия заинтересована в том, чтобы возникла напряженность в районах Грузии, компактно населенных этническими меньшинствами, создав тем самым дополнительные проблемы Тбилиси».

А проблем хватает. Возмущены не только в Баку, но и в регионах Грузии, населенных азербайджанцами. По сведениям «Кавказского узла», Союн Садыхов, лидер одной из «диаспорских» организаций азербайджанцев в РФ, распространил в социальных сетях заявление: если в течение двух месяцев бюст Михаила Авагяна не будет демонтирован, азербайджанцы Грузии создадут там свою автономию.

Сам Садыхов родом из Марнеули и, по убеждению многих, ему там есть на кого опереться. Сделал ли он это заявление по собственной инициативе или же имела место «подсказка» Москвы, которой действительно очень хотелось бы внести раскол между Азербайджаном и Грузией, намеренно оставим за скобками. Пусть даже попытки разжечь сепаратизм в Грузии Москва действительно предпринимала не раз и сегодня продолжает оккупацию Абхазии и Южной Осетии. Важно другое: проблему в двусторонних отношениях Азербайджана и Грузии создали власти самой же Грузии в лице «Грузинской мечты», которые сначала допустили открытие памятника, а теперь не могут на это адекватно отреагировать. Первым отличился МИД Грузии, заявивший: «Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, и между нами нет тем, которые мы не обсуждаем. Это обычная форма отношений, и поднимать ажиотаж вокруг этого вопроса излишне». Дипломаты, конечно, любят «сглаживать углы», но это был уже другой случай. Затем председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил в интервью тому же Первому каналу, что «с центральными властями вопрос (установки бюста — Minval.az) согласован не был».

Только вот это, будем реалистами, не ответ и не объяснение. Памятник появился не на чьем-то заднем дворе — он был открыт торжественно, на «мунициальной» территории, с участием представителей местных властей и посла Армении в Грузии. И даже если имела место«местная самодеятельность», подготовить такую «акцию» абсолютно без ведома центральных властей было невозможно даже теоретически. Понятно, что «не согласовали», но знать о том, что делается на собственной территории, «центральным властям» положено по штату. И, как бы это поделикатнее, понимать, чем эта местная «самодеятельность» закончится, тоже. Более того, при всей демократии, широте местного самоуправления и т.д. у этих самых центральных властей было предостаточно возможностей не допустить провокацию. Но у представителей «Грузинской мечты» не хватило самой малости — компетентности, ответственности и политической воли. И теперь не хватает для того, чтобы должным образом на происшедшее среагировать — уже исходя из интересов Грузии как государства. Как разъяснял в своем «Фейсбуке» журналист, автор публикаций в издании JAMnews Димитри Авалиани, «мы еще раз увидели, как именно правит Грузинская Мечта в регионах. Депутат Энзел Мкоян — самый влиятельный представитель местной элиты, фактически местный олигарх, обеспечил кандидату от партии власти голоса на недавних выборах. Расправился физически с наиболее активными оппонентами. А теперь он может делать в Ахалкалаки все что захочет, ни у кого ничего не спрашивая. Захочет — памятник откроет, захочет — пирамиду Хеопса. Заслужил». После чего продолжил: «Единственная официальная реакция на все это — мол «не надо поднимать ажиотаж»? Ладно, не будем поднимать. Вы только скажите, как будете реагировать? Каким образом ответят те ваши представители, которые приняли в этом деле участие? И что вы сделаете, чтобы такого больше не было?» А внятных ответов по-прежнему нет. Как и адекватной реакции. И чем дальше затягивается эта непозволительная пауза, тем масштабнее последствия. И тем труднее будет их преодолеть.

И не то чтобы в высоких кабинетах в грузинской столице сработала «рука Москвы» — просто в решающий момент там не оказалось «руки Тбилиси». Точнее, умения вспомнить и подумать о государственных интересах самой же Грузии. И самое обидное, нет ее и сейчас, когда скандал разрастается, но четкого решения о сносе памятника, на чем настаивают в Баку, по-прежнему нет. А «официальные лица» продолжают выступать с невнятными и беззубыми заявлениями. И это поведение «мечтателей» слишком уж явно контрастирует с тем, как строились отношения Грузии и Азербайджана во времена Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения». Когда демократии было уж точно не меньше, а вот ответственности, дальновидности и профессионализма —куда больше. И это замечают не только в Баку, а прежде всего в самой Грузии. И делают выводы.

Minval.az