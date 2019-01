Великобритания присоединилась к Германии, Франции и Испании в готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.

«Гуаидо — тот, кто сможет вести Венесуэлу вперед. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые и честные выборы, Соединённое Королевство признает его временным президентом», — написал в Twitter глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Он отметил, что Николас Мадуро не может являться легитимным главой государства.

2/2 @jguaido is the right person to take Venezuela forward. If there are not fresh & fair elections announced within 8 days UK will recognise him as interim President to take forward the political process towards democracy. Time for a new start for the suffering ppl of Venezuela

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) January 26, 2019