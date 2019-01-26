Великобритания присоединилась к Германии, Франции и Испании в готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.

«Гуаидо — тот, кто сможет вести Венесуэлу вперед. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые и честные выборы, Соединённое Королевство признает его временным президентом», — написал в Twitter глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Он отметил, что Николас Мадуро не может являться легитимным главой государства.

Ранее с подобными заявлениями выступили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Minval.az