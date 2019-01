В Ливерпуле в Британии рабочий на экскаваторе разрушил почти достроенный отель из-за того, что ему недоплатили за выполненную работу. Инцидент был снят на видео, пишет The Guardian.

В видео снято, как мужчина на экскаваторе заезжает по лестнице в гостиницу, рушит стеклянную дверь, после чего продолжает совершать погром внутри — срывает плитку с потолка и валит мебель.

Один из рабочих по имени Сэмюэл Уайт подтвердил, что разгневанному мужчине недоплатили 600 фунтов стерлингов.

В результате инцидента пострадавших нет. Лишь один из рабочих получил раздражение глаз из-за выхлопов дизельного топлива.

