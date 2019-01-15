В армянских кругах вновь предъявляют претензии уже и на столицу Азербайджана?

«Сохранить нельзя оставить» — вечная дилемма современных мегаполисов, имеющих древнюю историю. Одни настаивают: никакие коммерческие соображения, цены на землю под застройку и т.д. не стоят того, чтобы ради них уничтожать историю. Другие приводят свои аргументы: город — это растущий, живой организм, его невозможно поместить под стеклянный колпак, как музейный экспонат. Да, такое возможно с небольшими по современным меркам городами типа Венеции или Санта-Фе, живущими за счет туризма, но не с миллионными мегаполисами. Даже идея «сохранить исторический центр, а все остальное застраивать по-новому» тоже не всегда спасает от споров — просто потому, что нет ясности, где эти самые «границы архитектурной неприкосновенности» должны проходить.

Теоретически то, что происходит сегодня вокруг дома номер 8 по улице Кикодзе в тбилисском районе Сололаки — классическое проявление этой дилеммы. Старинный двухэтажный купеческий особняк выставлен на торги, и если его купят, за сохранение исторического облика поручиться уже не получится. Но есть специфика. Этот дом принадлежал семье Манташевых.

И теперь «Голос Армении» публикует пространное воззвание активистов Союза армян Грузии, адресованное президенту Армении Армену Саркисяну и главе правительства Армении Николу Пашиняну: «Обращаемся к вам с настоятельной просьбой предотвратить окончательную утрату очередного мемориала армянской истории — тбилисского дома Александра Манташева». Как напоминают авторы обращения, в советские годы в этом доме располагался Центр работников искусств, затем он был передан в частную собственность. «В настоящее время двухэтажный особняк выставлен на торги и потому может быть окончательно утрачен. В доме сохранены в целостности все элементы обстановки того времени, когда в нем проживала семья Манташевых» — напоминают авторы обращения. И тут же подсказывают выход: «Сам дом и прилегающая инфраструктура идеально подходят под размещение в нем Посольства РА в Грузии или Центра армяно-грузинских культурно-экономических связей». Авторы обращения напомнили, что Союз армян Тбилиси уберег «от окончательного разорения и утраты» армянский Пантеон в столице Грузии, мемориальную квартиру Ованеса Туманяна, добился установления нескольких мемориальных досок и т.д., теперь взывает о помощи с тем, чтобы сохранить дом Манташевых. Казалось бы, возвышенная, благородная и никому и ничем не угрожающая инициатива (ну, может, за вычетом коммерческих интересов девелоперов). Но…

Прежде всего, активность вокруг дома Манташевых прямо-таки идеально укладывается в давние планы армянских националистов объявить Тбилиси ни много ни мало «армянским городом».

Строго говоря, о претензиях армян на грузинские церкви и земли писал еще Илья Чавчавадзе в своей работе «Армянские ученые и вопиющие камни». В 1918 году, едва возникнув на карте, Армения предъявила претензии не только на азербайджанские земли Нахчывана, Зангезура и Карабаха, но и на Борчалинский уезд, входивший (и входящий) в состав Грузии, откуда уже во всех смыслах один шаг до Тбилиси. А осенью 2018 года вспыхнул нешуточный скандал. Глава организации «Агора-Джорджия» и по совместительству видеоблоггер, этническая армянка из Виктория Максоева «залила» в сеть видеоролик, где она проводит экскурсию для своих друзей по грузинской столице, но рассказывает исключительно о местных армянах. И в какой-то момент заявляет: «В принципе, Тбилиси XIX века можно считать армянским городом».

Поясним. В XIX веке большинство городов Южного Кавказа были многонациональными. За пределами Армении, ставшей мононациональной в результате этнических чисток, они остаются таковыми и сегодня. Но вот история армянских притязаний на земли соседних стран и народов вызывает понятную настороженность. Особенно на фоне трагичного опыта Карабаха, где все тоже начиналось с безобидных вроде бы экскурсов в историю и рассказах о местных армянах. В Тбилиси видеоролик вызвал понятное и справедливое возмущение, ереванский «Спутник» возопил, что Максоеву сначала «не так поняли», затем «затравили», но на фоне претензий на территорию Джавахетии, попытках «приармянить» грузинские церкви, национальные танцы, а заодно и национальную гордость Грузии — ее винодельческие технологии, вышло не очень убедительно. И теперь шум вокруг особняка Манташевых слишком уж похож на продолжение попыток «доказать», будто бы Тбилиси — это «армянский город».

Но куда примечательнее другое. Речь, напомним, идет о Манташеве, который неплохо «поднялся» на бакинской нефти. А происходит все как раз в те дни, когда СМИ Армении, и прежде всего тот же «Голос Армении», начинают в очередной раз раскручивать тему «армянских погромов в Баку», которые тут же выдаются ни много ни мало как за «очередной геноцид армянского народа». Разумеется, о роли КГБ СССР в тех событиях в Армении предпочитают не упоминать. Но зато с упоением раздувают другие штампы, а точнее сказать, мифы: дескать, «армяне были в Азербайджане государствообразующей нацией», «они оставили в Азербайджане собственность» ни много ни мало на 100 миллиардов долларов и т.д. и т.п.

Но самое главное, наиболее резвые «эксперты» уже открыто высказывают открытые территориальные притязания на Баку. Одних ну до глубины души возмущает, что Девичью башню называют памятником азербайджанского зодчества — как это так?!!! По ереванским «установкам», которые на страницах того же «Голоса Армении» еще несколько лет назад высказывал некий Сергей Гукасян, который без колебаний высказывает главную «установку». По его версии, «уже не первый год или десятилетие азербайджанские ученые и политики пытаются трансформировать историю, выстроить версию о «законной» правопреемственности советского, ныне исламского Азербайджана от Албанского и Мидийского царств, не осознавая, что со стороны это так же нелепо и абсурдно, как происхождение азербайджанцев от «азеропитека». Неоспоримые труды античных и средневековых историков указывают на то, что на заре истории наравне с ассирийцами, мидянами, армянами, албанцами в Закавказье азербайджанцев «в очереди не стояло!» Пора бы это уяснить и оставить бесплодные попытки переноса этногенеза собственной нации в глубокую древность, творя сегодняшним днем сомнительные мифы и присваивая чужое архитектурное наследие». Вот так — армяне в Баку были, а азербайджанцев не было! И все это можно было бы посчитать плодом больного воображения, если бы не некоторые обстоятельства. Претензии на Баку в армянской среде существовали и существуют. Более того, в 1918 году присоединить к Армении столицу Азербайджана с ее нефтяными полями и удобной бухтой на Каспии пытались на практике. В Баку была создана влиятельная ячейка «Дашнакцутюн», она пользовалась солидным влиянием в Бакинской Коммуне и располагала солидным вооруженным «кулаком». Оставался пустяк — выбить с арены местных азербайджанцев. Для чего и была устроена печально известная «мартовская резня» 1918 года. А уже в сентябре того же года после победного наступления Национальной армии Азербайджана и турецкой Кавказской армии дашнакам и их союзникам пришлось самым прозаичным образом уносить ноги из Баку.

И теперь нынешние обещания Армении «ударить «Искандерами» по нефтяной инфраструктуре Абшерона» уже не позволяют отнестись к тем планам как к истории. А к шуму вокруг манташевского особняка в Тбилиси — как к «гуманитарной инициативе». Только вот лучше не забывать: перехватить «Искандер» азербайджанской армии вполне по силам. Ответить тоже. «Полонезы» и LORA могут ударить по любой цели и на оккупированных землях, и в самой Армении. Принято считать, что мечтать не вредно, но если это мечты о чужих землях, то попытки перевести их в практическую плоскость при сегодняшнем раскладе могут обойтись Армении ой как дорого.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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