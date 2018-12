Китайский ученый Хэ Цзянькуй, пропавший после заявления о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, находится под охраной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на видео, на котором снят ученый.

Хэ Цзянькуй живет в гостевом доме для приезжих преподавателей на территории Южного научно-технологического университета в Шэньчжэне, сотрудником которого он является.

Балкон в номере ученого забран железной решеткой. Вход в номер охраняют люди в штатском. The New York Times не удалось узнать, сотрудниками какого ведомства они являются. В полиции и университете отказались от комментариев.

Издание пишет, что Хэ Цзянькую разрешено читать и писать электронные письма и пользоваться телефоном. Коллега, недавно говоривший с ученым, заявил, что тот в порядке.

chinese scientist who claims to have created first genetically edited babies was spotted chilling on the balcony in a sunny and warm Wednesday afternoon in Shenzhen.

Chinese Scientist Who Claimed to Make Genetically Edited Babies Is Kept Under Guard https://t.co/w1jBPTeOmA

— Jesus Anampa, MD, MS (@jesusanampa) December 29, 2018