Ученые нашли останки двух или трех лошадей, но хорошо сохранилась только одна из них. Специалисты определили, что лошади погибли во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Животные задохнулись из-за горячего воздуха и вулканического пепла.

Archaeologists unearth the petrified remains of a harnessed horse and saddle in the stable of an ancient villa near Pompeii that belonged to a high-ranking military officer during ancient Roman timeshttps://t.co/xByxXXaS9l pic.twitter.com/6Z1UqihQaQ

— DAILY SABAH (@DailySabah) 23 декабря 2018 г.