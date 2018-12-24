Ученые нашли останки двух или трех лошадей, но хорошо сохранилась только одна из них. Специалисты определили, что лошади погибли во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Животные задохнулись из-за горячего воздуха и вулканического пепла.

Archaeologists unearth the petrified remains of a harnessed horse and saddle in the stable of an ancient villa near Pompeii that belonged to a high-ranking military officer during ancient Roman timeshttps://t.co/xByxXXaS9l pic.twitter.com/6Z1UqihQaQ — DAILY SABAH (@DailySabah) 23 декабря 2018 г.

Первую лошадь на вилле нашли в мае. Из-за ее роста в 150 сантиметров ученые заключили, что лошади в Древнем Риме были гораздо меньше современных. Они также обнаружили остатки кормушки и упряжи, сделанной из железа и бронзы. Лошадь имела большую ценность для владельца и могла участвовать в скачках, считают археологи.

Во время прошлых раскопок на территории Помпеи находили останки ослов и мулов, но останки лошадей обнаружены впервые.

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