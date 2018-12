Американский миллиардер и владелец космической компании SpaceX Илон Маск провел презентацию и открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом.

Как передает РИА Новости, презентация туннеля транслировалась в прямом эфире на официальном сайте основанной Маском компании The Boring Company. Ранее Маск заявлял, что подземный туннель откроется 10 декабря, но запуск проекта был перенесен.



Маск сообщил в ходе презентации, что для быстрого проезда по туннелю у машин будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль марки Tesla.

В своем Twitter Маск заявил, что такие колеса могут быть сделаны не только для Tesla, но и для других автономных электрических автомобилей.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi

— Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.