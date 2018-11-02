В Сети появился новый клип легендарной британской группы The Beatles. Ролик был создан на композицию Glass Onion из альбома White Album, которому уже исполнилось 50 лет.

Создан был клип из снимков с участниками коллектива на фоне анимационных эффектов.

Автором видео выступил британский художник Ричард Гамильтон в тандеме с бас-гитаристом группы Полом Маккартни.

Minval.az