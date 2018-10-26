Длительное пребывание в космосе меняет структуру головного мозга. Объем серого и белого вещества уменьшается, а спинномозговой жидкости, наоборот увеличивается.

Об этом сообщает научно-популярное развлекательное издание N+1 со ссылкой на совместные исследования ученых из России, Германии и Бельгии.

Согласно сообщению, в исследовании приняли участие 10 космонавтов, которые проходили структурное МРТ-сканирование головного мозга до полета, сразу после и через несколько месяцев.

Ученые выяснили, что продолжительное нахождение в состоянии микрогравитации приводит к повышению внутричерепного давления.

Помимо этого, могут наблюдаться и другие нарушения, к примеру, смещение коры больших полушарий в черепной коробке, сужение центральной борозды и нарушениям циркуляции спинномозговой жидкости в желудочках.

Объем белого и серого вещества, а также спинномозговой жидкости измерили при помощи повоксельной морфометрии.

Ученые считают, что обнаруженные структурные изменения могут быть одной из причин появления нарушений, выявляемых после полета в космос. И в частности проблем со зрением из-за отека диска зрительного нерва. Тем не менее, для установления такой взаимосвязи вопрос стоит изучать и далее.

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