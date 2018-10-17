В Беларуси отстранили на год от должности клирика Свято-Михайловского прихода Минска Александра Шрамко после того, как он в своем фейсбуке выложил критический отзыв о действиях патриарха Кирилла, а также фотографии его охраны и номеров машины. Об этом сам Шрамко рассказал в фейсбуке.

Священник рассказал, как 13 октября в Беларусь прилетел патриарх Кирилл на заседание Священного синода Русской православной церкви. Он сфотографировал патриарха, его охрану, которая во время службы стояла спиной к алтарю, а также номера машины. Шрамко также возмутился тем, что патриарх Кирилл «проигнорировал» верующих, стоявших у храма. После публикации поста на следующий день он отправился в церковь.

«Я облачился, спросил еще, служу ли, потому что не все священники служат, некоторые просто стоят в храме. Сказали, что служу. Потом началось что-то непонятное: охранники патриарха сказали, что я фотографировал патриарха, уронил его престиж, все это ему не нравится. Ну и все. Сначала просто попросили больше не фотографировать, чтобы не было проблем», — рассказал TUT.by священник.

В разговоре с белорусским отделением «Радио Свободы» он также упомянул претензии, которые к нему предъявили: «Мне сказали, что я всех опозорил, опозорил Беларусь, церковь и патриарха».

Сначала Шрамко получил устное предупреждение, его также попросили больше не фотографировать, на что он согласился. Однако через два дня выпустили указ о временном отстранении. В документе говорилось, что причиной стали сообщениях, которые «порочат православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть».

Minval.az