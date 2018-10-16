Православным россиянам будет запрещено молиться на Афоне, заявил Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Таким будет одно из последствий разрыва отношений Русской православной церкви (РПЦ) и Константинопольским патриархатом из-за предоставления православной церкви в Украине автокефалии. Как пояснил Волков, Афон является «канонической территорией» Константинопольского патриархата, в храмах которого верующие РПЦ не смогут причащаться или участвовать в богослужениях.

Ранее синод РПЦ в Минске заявил о полном разрыве эвхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Митрополит Волоколамский Иларион, присутствовавший на заседании синода, заявил, что это было вынужденное решение, «но другого решения не мог принять наш Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата». Он напомнил, что несколько дней назад Константинополь «восстановил в священном сане отлученного от церкви лидера украинского раскола Филарета Денисенко и лидера еще одной раскольнической группировки, было принято решение об отмене акта Константинопольского патриархата 1686 года о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата».

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