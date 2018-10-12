В Центральном районном суде Минска подтвердили, что кричалка «Кто не скачет, тот москаль», которая с 2014 года широко распространена в Украине, внесена в список экстремистских в Беларуси, и тех, кто ее используют, будут привлекать к административной ответственности. Среди мер наказания по этой статье в Беларуси предусмотрены денежный штраф (от 10 до 50 базовых величин или $100-500) и административный арест.

«Соответствующее решение принял судья Андрей Зенкевич 23 сентября», – сообщили в пресс-службе суда.

«Москаль» – жаргонное название выходца из России в Украине, нередко также используемое для обозначения представителя «русского мира». Вопрос о его оскорбительности в разных регионах и разных социальных группах в Украине и России трактуется по-разному. Кричалка стала широко использоваться в Украине после Евромайдана и Революции достоинства 2014 года. Сегодня она также используется футбольными фанатами и националистами.

Весной 2015 году группа молодых людей использовала кричалки с таким текстом во время празднования Дня Воли в Минске. Республиканская экспертная комиссия признала видео скандирования кричалок экстремистским и включила его в республиканский список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования.

В сентябре 2018 года во время футбольного матча сборных Беларуси и Сан-Марино на стадионе в Минске группа белорусских фанатов на одном из секторов стадиона также начала скакать, скандируя этот текст.

Газета «СБ – Беларусь сегодня» со ссылкой на сотрудника Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией МВД сообщила, что все участники, «в том числе инициаторы провокационной сентябрьской акции, были обнаружены», а в дальнейшем за использование подобных лозунгов в Беларуси будут привлекать к ответственности.

Ранее в 2016 году тот же суд Центрального района Минска признал экстремистской фанатскую кричалку на мотив детской песни «Вместе весело шагать».

Minval.az