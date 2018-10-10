Следственный комитет России (СКР) повторно изучит обстоятельства смерти в 2017 году в мордовской колонии бизнесмена и благотворителя Левона Айрапетяна, отбывавшего срок за мошенничество. Об этом в среду, 10 октября, пишет газета «Коммерсантъ».

16 октября 2017 года некие знакомые — двое мужчин, приехавшие из Москвы — передали Айрапетяну через работников колонии лекарства. На следующий день осужденный бизнесмен принял их и вскоре скончался в санитарной части колонии, рассказал адвокат умершего Карен Нерсесян.

«Накануне смерти Айрапетян звонил своему брату в Армению и другу — архиепископу Паргеву, возглавляющему «Нагорно-Карабахскую епархию» (закавычено Minval.az) Армянской апостольской церкви, сообщив, что его отравили», — сказал защитник.

Осужденный говорил, что долго не проживет и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы, добавил Нерсесян. По его словам, врачи колонии констатировали смерть Айрапетяна от сердечной недостаточности.

Адвокат проанализировал отношения погибшего со своими близкими и предположил, что те могли быть заинтересованы в смерти осужденного.

«Общая сумма наследства Айрапетяна составляет не менее 100 миллионов долларов, включая в себя движимое и недвижимое имущество. И если бы Левон вышел на свободу, то из-за конфликтных отношений в семье мог лишить кое-кого из домочадцев прав наследования, что тех категорически не устраивало», — пояснил Нерсесян.

Он обратился в прокуратуру, изложив в своей жалобе эти обстоятельства, и в надзорном ведомстве отменили постановление мордовского управления СКР об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью Айрапетяна. Следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств гибели бизнесмена.

Левон Айрапетян считался одной из основных диаспорских фигур, спонсирующих сепаратистский режим Нагорного Карабаха, созданный на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

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