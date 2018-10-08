Участники акции «Женщины во имя мира» побывали на оккупированных землях Азербайджана -на передовой в Карабахе и за это получат выплавленные из пуль украшения.

Как передают армянские СМИ, об этом заявила 7 октября супруга премьер-министра Армении Анна Акопян во время посещения одной из боевых позиций на передовой в рамках своего визита в оккупированный Карабах совместно с участниками акции «Женщины во имя мира».

При этом она отметила, что выплавленные из пуль украшения также станут символом акции «Женщины во имя мира».

«Оказывается, в Ереване есть мастер, который переплавляет пули в украшения. Я узнала об этом совсем недавно, и у меня родилась мысль: они станут символом акции «Женщины во имя мира» и их получат, все, кто присоединится к нашей кампании», — сказала Акопян. Супруга премьер-министра уверена, что от тепла вселенской материнской любви расплавятся все пули мира, и это значит, что чем больше женщин присоединится к их акции, тем больше пуль исчезнет с лица земли.

После визита на передовую участников акции 7 октября принял лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.

Напомним, азербайджанский МИД заявил, что посольство Азербайджана в Москве проведет консультации с МИД России с целью пресечь визит российских женщин в оккупированный Нагорный Карабах.

«Такие инициативы, прежде всего, попытки под вывеской «гуманитарной миссии» нацелены подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана. Это не согласуется с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служит урегулированию конфликта и не соответствует духу состоявшегося в Душанбе разговора между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России», — отмечала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Minval.az