Американская газета The New York Times раскритиковала первую леди США Меланью Трамп за то, что супруга президента прибыла в Кению в белой шляпе. По мнению издания, это является «символом европейского колониализма».

Как пишет автор статьи, супруга президента «сделала большую ошибку на глобальном уровне», облачившись в одежду, которая «ассоциируется с эксплуатацией африканцев».

For some, the sight of Melania Trump on a Kenyan safari wearing a white pith helmet — a common symbol of European colonial rule — was a glaring mistake https://t.co/p7dq5ZpGIr

— The New York Times (@nytimes) 5 октября 2018 г.