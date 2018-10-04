После завершения Второй мировой войны Германия была разделена на две части почти на полстолетия: ее восточная часть стала социалистическим союзником СССР, а западная – демократизированным сторонником США.

Официально восточная и западная части воссоединились друг с другом 3 октября 1990 года. Однако далеко не все факты этого события известны жителям Европы и всего мира. Издание Discover24 приводит 5 фактов, о которых вы могли даже не догадываться.

Падение Берлинской стены стало результатом случая

Несмотря на усиление давления на власти Восточной Германии по поводу необходимости сделать передвижение между Западом и Востоком более свободным, никто не ожидал увидеть вечером 9 ноября 1989 года людей на стене, крушащих ее до основания. В действительности, в этот день правительство планировало утихомирить протестующих, объявив о смягчении правил перемещения.

Но благодаря Гюнтеру Шабовски, новоназначенному представителю правительства, история пошла совершенно другим путем. Его назначили руководителем пресс-конференции, но не проинформировали должным образом о том, что ему нужно сказать людям.

Отвечая на вопрос репортера о сроках вступления в силу новых правил (официально они должны были заработать на следующий день, причем этот процесс включал в себя длительную процедуру подачи визы), он немного поколебался, а затем ответил: «Ab sofort» («Прямо сейчас»).

Уже через несколько часов на стене собрались десятки тысяч людей, а об остальном можно узнать из учебников по истории.

Бывший канцлер пытался лишить немцев выходного дня

В 2004 году бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер попытался лишить День единства Германии статуса национального праздника.

В письме, в котором защищался новый план, Шрёдер написал: «Праздник не будет отменен, а лишь перенесен на первое воскресенье октября».

Ссылаясь на экономические причины, он отметил, что необходимо сократить число национальных праздников. Разумеется, это предложение не нашло отклика среди людей, поэтому 3 октября остался выходным днем.

Меркель работала на социалистическое правительство

До 3 октября 1990 года Ангела Меркель фактически работала на последнее правительство Восточной Германии.

Присоединившись к политическому движению «Пробуждение демократии» в начале 1990 года, позднее в этом же году Меркель смогла стать заместителем пресс-секретаря Лотара де Мезьера, последнего лидера Восточной Германии.

Бонн оставался резиденцией правительства после воссоединения

Хоть Берлин и стал федеральной столицей новой Германии, однако правительство отказалось перемещать Бундестаг (парламент) из Бонна в том же году – оно лишь проголосовало за данное предложение.

20 июня 1991 года решение о переезде в Берлин было одобрено 338 парламентариями. Канцелярия и Парламент окончательно перебрались в столицу в 1999 году, но некоторые департаменты и многие правительственные чиновники все еще осуществляют свою деятельность в бывшем столичном городе Западной Германии.

Великобритания и Франция не обрадовались единению Германии

Большинство союзников Западной Германии на протяжении десятилетий официально поддерживали ее воссоединение с восточной частью. Однако по мере того, как развал ГДР казался все более неминуемым, многие государства начали выражать противоположные мысли (не на публике). Немалое число лидеров стран Западной Европы все еще опасались возрождения мощной единой Германии.

В тот период времени премьер-министр Великобритании стал одним из лидеров, публично выразившим свою озабоченность по поводу объединения Германии. В разговоре с Михаилом Горбачевым Маргарет Тэтчер заявила: «Мы не хотим, чтобы Германия снова стала единой […] подобное развитие событий может подорвать стабильность во всем мире».

Личный советник французского президента Франсуа Миттерана разделял ее мнение: «Франция не хочет воссоединения Германии».

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