На третьей Азербайджанской международной выставке ADEX-2018 в Баку представлена реактивная система залпового огня (РЗСО) «Полонез», приобретенная Азербайджаном у Беларуси, пишет «Тренд».

Приобретенный в июне комплекс принят на вооружение азербайджанской армии.

В комплекс РСЗО «Полонез» входит машина боевого управления, транспортно-заряжающая машина и ракеты различного назначения в транспортно-пусковых контейнерах. РЗСО «Полонез» предназначена для поражения любых групповых или точечных целей противника, живой силы и техники в любых видах её комплектации.

Все элементы РЗСО установлены на шасси МЗКТ-7930. Отметим, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» установлены на том же шасси.

Максимальная дальность стрельбы комплекса составляет до 300 километров, вес ракеты – 780 килограммов, боеголовки – 140 килограммов, радиус поражения – 80 метров. Максимальная скорость полета ракеты комплекса «Полонез» составляет 310 метров в секунду, время подготовки к стрельбе – 10 минут, срок эксплуатации – 10 лет. На одной боевой машине размещаются 8 ракет. Одна машина «Полонеза» позволяет наносить залп по восьми целям одновременно.

Этот комплекс предназначен для поражения по всей глубине обороны противника, по его ядерным и химическим средствам нападения, наземным элементам разведывательно-ударных систем, основным группировкам войск, по дислоцированной на базах авиации, средствам и объектам противовоздушной обороны, пунктам управления, радиоэлектронным средствам, тыловым и другим объектам. Кроме того, посредством комплекса разрушаются пункты дислокации флота неприятеля в прибрежных направлениях и уничтожаются его боевые корабли.

Боевой расчет из четырёх человек может непрерывно работать до 48 часов. Круговое вероятное отклонение боевой части ракеты на максимальной дальности не превышает 30 метров.

Minval.az