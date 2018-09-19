Второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью изданию «Коммерсант» заявил, что будет вовлечен в политические процессы.

«Это может быть партия, может быть движение, может быть активное содействие какой-то партии, может быть персонифицировано или неперсонифицировано. …Можно сказать, что пока не определился. В том числе в силу того, что происходит. Не думаю, что в Армении кто-то знает, что происходит», — сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что в Армении была смена власти.

«Думаю, Пашинян почувствовал протестные настроения и вовремя их возглавил, что вылилось в смену власти. Это было впечатляюще», — сказал Р.Кочарян.

Он отметил, что у людей была усталость от предыдущих властей.

«Иначе вряд ли было бы такое массовое движение. Но знаете, можно прийти к власти на популизме — таких примеров в современной истории много. В таких ситуациях легко прийти к власти и гораздо сложнее из нее уйти. Ты приходишь на популизме, а уходить надо с достоинством и с реальными результатами. Четыре месяца показали, что пока идет аккумулирование проблем практически по всем направлениям. И это одна из причин моего возвращения в политику», — заявил он.

По его словам, четыре месяца — достаточный период, чтобы понять, насколько власть компетентна, на какие ценности опирается и способна ли она к системной работе, а за этот период он понял, что новая власть «хаотична, не разбирается в экономике, не имеет ясной программы действий. Состав правительства эклектичен, нет ясных геополитических приоритетов».

«Есть достаточно яркий лидер, но его неуемное стремление к популизму вызывает серьезное беспокойство. Мне это напоминает латиноамериканский популизм в стиле Уго Чавеса. Если присмотреться и провести аналогии, это очень похоже», — отметил Р.Кочарян.

Но, по его словам, Пашинян, может быть, метеорит или комета, которая сгорает очень быстро.

Он также раскритиковал армянские власти за торпедирование переговоров по Карабаху.

«Я вел по Карабаху переговоры очень долго. Любые переговоры лучше, чем любая война. Вопрос не в том, чтобы встать в позу и говорить лозунги, которые возбужденная толпа будет воспринимать в популистском ключе. Речь о тонкой дипломатической профессиональной работе. Это не та тема, которую надо делать предметом митинговых обсуждений. Любая неосторожность обязательно аукнется интенсивностью стрельбы на линии соприкосновения с угрозой жизни для тех, кто сегодня в окопах. Надо просто от этого отказаться. Тем более людям, которые в армии не служили и на переднем крае в жизни не были, которые уклонились от службы в армии», — отметил он.

Второй президент Армении также заявил, что считает поздравление президента России Владимира Путина в связи с его днем рождения серьезной поддержкой.

«Этот звонок — серьезная поддержка, но я никогда такие отношения не афишировал, — сказал Р.Кочарян

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