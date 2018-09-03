Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT рассказал о напряжённости, существующей в отношениях Дамаска и Вашингтона.

В ходе беседы Муаллем опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что сирийские и американские делегации проводят «секретные встречи».

«Во-первых, нет никаких секретных встреч, поскольку в этой связи сам по себе возникает вопрос: «Какая нам от этого польза? Разве эта администрация заслуживает доверия? Разве она выполняет свои обязательства по заключённым с ней соглашениям?». Категорически нет!» — объяснил он.

По словам дипломата, Вашингтон «посвятил себя службе интересам Израиля» и проводит в ближневосточном регионе политику, продиктованную Тель-Авивом.

При этом он рассказал о враждебности США по отношению к Сирии.

«Американская администрация без всяких встреч и контактов продемонстрировала свою откровенную враждебность к Сирии ещё с 2011 года, когда начался сирийский кризис, который продолжается до сих пор. Она до сих пор поддерживает ИГ, она снабдила оружием «Джабхат ан-Нусру», — добавил он.

Дипломат также исключил проведение каких-либо переговоров между двумя странами в том числе через посредников.

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