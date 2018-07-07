Силовые варианты решения карабахского конфликта неприемлемы, сказал президент Армении Армен Саркирсян, выступая на Третьем Молодежном форуме «Демократия, безопасность и внешняя политика».

«Путь поиска любого военного решения будет трагичным для всех — «Арцаха» (сепаратистское образование на оккупированных территориях Азербайджана — прим. Minval.az), Армении и Азербайджана, потому что война не будет разрушительной», — цитирует Саркисяна Sputnik Армения.

Он отметил, что последствия будут трагическими для всего региона, и в этом можно не сомневаться. Поэтому единственным верным решением могут быть только мирные переговоры.

«Прежде представители «Арцаха» находились за столом переговоров, а затем два президента Армении представляли не только позицию Армении. Сегодня премьер-министр является переговорщиком, премьер-министр и министр иностранных дел формируют политику переговоров», — сказал Саркисян.

В то же время президент сказал, что готов помочь в переговорном процессе, чтобы передать свой многолетний опыт.

На днях ереванские СМИ писали, что президент Ильхам Алиев и Армен Саркисян имели возможность общаться в прошлом, когда случайно отдыхали в одном и том же месте.

«Не стоит исключать, что Алиев наверняка дал понять России, что готов вести переговоры с А. Саркисяном, против чего, возможно, страны-сопредседатели МГ также не будут возражать»,- сообщали СМИ со ссылкой на свои источники, напоминая, что Армен Саркисян в 2001-2013 гг. являлся советником международной компании «British Petrolium», у которой тесные связи с Азербайджаном.

Minval.az