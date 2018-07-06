Сельчане Армении проводят акцию протеста у здания Правительства республики. Они жалуются на то, что супермаркеты отказываются закупать у них мясо, мотивируя это тем, что они не могут его продать из-за НДС в 20% вместо прежних 2%.

«Если супермаркеты продолжат не принимать у сельчан мясо, то это может привести к тому, что примерно 4000 человек останутся без работы», — заявили митингующие, пишут местные СМИ.

По мнению участников акции, премьер-министр Армении ничего не знает об этом. «По закону сельхозпродукция освобождена от всех налогов, а нам говорят, что мы должны продавать ваше мясо дороже из-за добавленной стоимости. И, в конце концов, мясо привозят из-за рубежа. Но мы взяли кредиты, чтоб купить скотину. Если этот вопрос не решится, никто ее держать не будет», — сказал один из митингующих.

На заявление же главы Минсельхоза о том, что продавцы мяса покупают его за 2000 драмов, а потом продают за 4000 драмов, сельчане просто возмутились. «Абсурдно, что министр сельского хозяйства не знает оптовую цену мяса и цену продажи. За 2500 купили, за 2950 продали», — сказали они.

Minval.az