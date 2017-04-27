Во время проведенных в последние годы на территории Азербайджана мониторингов, в частности в районах и на территориях, где шли интенсивные бои во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, были обнаружены и зарегистрированы 179 могил неизвестных военнослужащих.

Об этом Trend в четверг сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Отмечается, что были сделаны фото и видео обнаруженных мест захоронения. Территория была осмотрена с участием лиц, принимавших участие в захоронении этих военнослужащих, их показания были задокументированы и сняты на видео.

На основании обращения главы Госкомиссии Мадата Гулиева соответствующими органами исполнительной власти и структурами на территориях, где были обнаружены могилы неизвестных солдат, ведутся работы по благоустройству.

Отмечается, что в рамках обязанностей, определенных распоряжением Президента Азербайджана от 1 марта 2001 года и уставом Госкомиссии, а также в соответствии с заключенным 14 апреля 2008 года между Госкомиссией и Международным комитетом Красного Креста «Рамочным соглашение по сбору и централизованному управлению сведениями Ante Mortem», продолжаются работы по выяснению судьбы лиц, пропавших без вести в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Согласно подписанному с МККК рамочному соглашению. в настоящее время продолжается работа по сбору биологических образцов (ДНК) у родственников пропавших без вести. Эта работа началась совместно со специалистами МККК в 2014 году. Собранные образцы находятся в специальном хранилище. Образцы будут использованы для идентификации останков тел при эксгумации.