Соединённые Штаты не смогут подчинить себе Иран или поглотить его. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН.

«Мечта враждебного правительства США поглотить Исламскую Республику Иран и принудить её к подчинению никогда не осуществится», — отмечается в документе.

В представительстве также добавили, что Иран неизбежно победит в войне с Соединёнными Штатами.

«Эта война, прежде чем стать состязанием военной техники и передовых технологий, является битвой воли — и в этой битве Иран одержит победу», — подчёркивается в заявлении.