Правительство Израиля продлило режим чрезвычайного положения до 12 марта. Решение было принято по итогам телефонного голосования, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Особый режим был введён 28 февраля в первые часы начала операции против Ирана. Как отмечает телеканал, чрезвычайное положение может быть отменено досрочно, если военная кампания завершится раньше указанной даты. В то же время власти допускают возможность его дальнейшего продления, если боевые действия к 12 марта не будут завершены.