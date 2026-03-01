Менее трети граждан США одобряют удары по Ирану. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу агентства Reuters.

Согласно данным исследования, 27% респондентов поддержали удары, 43% заявили о своем несогласии, а 29% затруднились с ответом. Почти девять из десяти опрошенных сообщили, что слышали хотя бы немного о военной операции, начавшейся в субботу.

Кроме того, около 56% участников опроса считают, что президент США Дональд Трамп слишком склонен к применению военной силы для продвижения интересов страны.

Онлайн-опрос был проведен 28 февраля среди 1282 американцев старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования составляет три процентных пункта.