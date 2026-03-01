Израиль в рамках операции против Ирана преследует стратегические цели по обеспечению собственной безопасности, однако их достижение, по мнению израильской стороны, невозможно без смены власти в Тегеране. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Выступая на брифинге для дипломатов, он подчеркнул, что целью конфликта является окончательное устранение экзистенциальных угроз Государству Израиль в долгосрочной перспективе. При этом, как отметил министр, сохранение нынешнего режима в Иране делает реализацию этих задач невозможной. Соответствующее заявление распространила пресс-служба израильского МИД.

По словам Саара, Тегеран продолжает придерживаться курса на уничтожение Израиля и не изменил своей стратегии. Он указал на стремление Ирана к обладанию ядерным оружием, развитие производства баллистических ракет большой дальности, а также использование вооруженных группировок у границ Израиля.

В качестве аргументов министр привел поддержку Ираном шиитской организации «Хезболлах» в Ливане и палестинского движения ХАМАС. Кроме того, он напомнил о недавних массовых протестах в стране, которые, по его утверждению, были подавлены силовыми методами.

Саар также заявил, что Иран предпринимает меры по размещению объектов ядерной программы и производственных линий по выпуску ракет на значительной глубине под землей, стремясь создать так называемую «зону иммунитета», исключающую возможность авиаударов со стороны Израиля или США. По его словам, совокупность этих факторов привела Израиль к выводу о необходимости активных действий.