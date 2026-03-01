Иран наносит масштабные ответные удары: ракетные атаки по Израилю, удары по американским базам в ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Катаре. Под обстрел, по сообщениям, также попали объекты в Дубае и Эр-Рияде.

По данным Der Spiegel, Дональд Трамп, вероятно, недооценил огневую мощь Тегерана. Иран действовал сериями почти одновременных атак, пытаясь перегрузить системы ПВО противников и лишить их времени на реакцию. Даже отдельные дроны достигали целей.

Первая волна включала около 30–40 ракет — меньше, чем до 200 в прошлогодних атаках, однако, по словам экспертов, попадания были зафиксированы.

Аналитики отмечают риск «войны на истощение»: если у Ирана закончатся ракеты, он утратит возможности давления. Если же США и Израиль столкнутся с дефицитом перехватчиков, это может привести к серьёзным потерям среди гражданского населения.