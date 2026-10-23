Умер японский писатель Рю (Рюноскэ) Мураками. Рю Мураками написал более 40 романов. Его самые известные произведения — «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и Мисо-суп.

О кончине писателя сообщило японское издательство Gentosha.

Согласно сообщению на странице издательства, писателя не стало 17 октября 2026 года в возрасте 74 лет. Церемония прощания прошла в узком семейном кругу.

Как указано в сообщении, родственники Мураками просят с уважением отнестись к их частной жизни и воздержаться от отправки цветов, денежных пожертвований и соболезнований. Также семья просит представителей СМИ не беспокоить близких запросами об интервью.

Рю Мураками, родился в 1952 году в Нагасаки, в 1976 году его дебютный роман «Почти прозрачный голубой» был удостоен премии Акутагавы. Книга стала феноменом, достигнув тиража в 3,5 млн экземпляров.