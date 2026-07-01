Президент США Дональд Трамп предпочитает сначала кардинально менять расстановку сил, а затем искать новые рычаги влияния для продвижения переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналисту Майклу Ноулзу.

«Одна из недооцененных особенностей подхода президента к этому региону [Ближнего Востока] заключается в том, что он любит перетасовывать карты, а затем смотреть, где находятся рычаги влияния, где точки давления и где мы можем добиться прогресса. Именно в такой ситуации мы сейчас и находимся [в переговорах с Ираном]», — сообщил Вэнс.