Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов разрешил госконцерну «Türkmennebit» заключить новое соглашение с малайзийской Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd и госпредприятием «Hazarnebit» по освоению лицензионных участков в туркменском секторе Каспийского моря. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Документ подписан на фоне визита в Ашхабад премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, а малайзийские СМИ заранее называли нефтегазовое сотрудничество одной из ключевых тем поездки. В частности посол Малайзии в Туркменистане Мохд Сухайми Ахмад Таджуддин уточнил, что речь пойдет о продолжении деятельности Petronas в Туркменистане еще на 20–25 лет. Дипломат также сообщил, что Petronas работает в стране с 1996 года и уже инвестировала в нее около $11,8 млрд.

Туркменские СМИ подчеркивают, что решение о расширении сотрудничества принято в целях эффективного использования лицензионных участков на Каспии и выполнения задач, поставленных перед нефтегазовой отраслью страны.

При этом не уточняется, о каких именно участках идет речь. По сути, такие лицензионные территории представляют собой выделенные зоны морского шельфа, где компании могут вести геологоразведку, оценивать запасы нефти, газа или конденсата, а при подтверждении их коммерческой привлекательности — переходить к разработке месторождений. Petronas же работает в Туркменистане уже 30 лет. Очевидно, речь идет о новых для малайзийских бизнесменов блоках.