Наркологический диспансер Peak Path Health в Лос-Анджелесе назначил сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера советником организации и исполнительным директором ее благотворительного фонда. Об этом сообщил телеканал Newsmax со ссылкой на заявление учреждения.

«Фонд стремится помочь людям, у которых может не быть финансовых возможностей для получения долгосрочной поддержки, необходимой для устойчивого выздоровления», – говорится в сообщении организации.

Хантер Байден на своей странице в соцсети X ранее писал, что уже 7 лет не употребляет наркотики.

Ранее газета The New York Post сообщала, что Хантер Байден скрывается в Калифорнии от долгов на сумму более $20 млн. По информации издания, Хантер Байден должен около $17 млн команде юристов в Вашингтоне, $5 млн — бизнесмену и бывшему соратнику Кевину Моррису и более $1 млн — неназванному арт-дилеру.