Глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью газете Népszava заявил, что властям страны «придется сесть за стол переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на некоторое время», — сказал политик.

Он добавил, что необходимо диверсифицировать энергопоставки страны. Мадьяр уточнил, что при необходимости Будапешт будет вести переговоры с Москвой, но не будет ее другом. Интересы Киева он тоже представлять не станет.

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», — отметил лидер партии.