Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили напряжённую ситуацию в сфере безопасности в регионе и продолжающуюся военную эскалацию. Главы внешнеполитических ведомств выразили глубокую обеспокоенность происходящим, отметив его серьёзное влияние на мир и безопасность.

Собеседники подчеркнули важность проявления сдержанности сторонами конфликта, недопущения расширения военного противостояния и принятия шагов по снижению напряжённости. Также была отмечена необходимость урегулирования разногласий политико-дипломатическими средствами на основе норм и принципов международного права.

Кроме того, министры обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, продолжение контактов на высоком уровне и перспективы расширения сотрудничества в различных сферах.