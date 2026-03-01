Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что Украина лишится дальнейшей поддержки со стороны США.

По его словам, президент США Дональд Трамп сосредоточен на событиях на Ближнем Востоке, поэтому, как утверждает предприниматель, новой финансовой и военной помощи Киеву не последует.

Дотком также выразил мнение, что Европейский союз лишь демонстрирует поддержку Украины. Кроме того, он сделал резкое заявление о перспективах президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что к происходящему никто не проявляет интереса.