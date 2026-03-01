Азербайджан на данный момент оформил около 500 разрешений на пересечение границы с Ираном для граждан России, среди которых есть и представители деловых кругов. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

В то же время посольство России в Тегеране проинформировало в своем Telegram-канале, что россияне могут покинуть Иран через два пункта пропуска — один ведет в Азербайджан, второй — в Армению.

По словам источника, разрешения выдаются на основании обращений российской стороны. Он также уточнил, что границу уже пересекли представители российских организаций и компаний, работающих в Иране.